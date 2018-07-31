Atina'da hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Atina'da toplanan yüzlerce kişi Sintagma'daki parlamento binası önünde dualar eşliğinde mum yakıp çiçek bıraktı. Törene katılanlar, geç müdahale nedeniyle suçladıkları hükümete tepki gösterdi.

Törene katılanlardan biri ise "Devlet düzgün çalışmadığı için hayatını kaybedenler oldu. Bu ülkemizde asla yaşanmaması gereken ulusal bir facia. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangın sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar en az 91 kişi olduğu belirtilirken, kayıp olan 25 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise hala sürüyor.