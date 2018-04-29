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BBC Türkçe

Atina'da Gülen Cemaati operasyonu

Kathimerini gazetesi, Türk kökenli üç ABD vatandaşının 'Fethullah Gülen Cemaati üyesi oldukları gerekçesiyle' Atina havaalanı girişlerine engel olunduğunu ve ABD'ye geri gönderildiklerini yazdı.

29 Nisan 2018 20:30

Yunan Kathimerini gazetesinin sürmanşetten verdiği bir habere göre, Türk kökenli üç ABD vatandaşı, "Fethullah Gülen Cemaati üyesi oldukları gerekçesiyle Atina havaalanında girişleri yasaklanarak ABD'ye geri gönderildi."

Aynı habere göre, 24 saat boyunca Atina Eleftherios Venizelos havaalanında tutulan kişiler, verdikleri ifadelerinde Fethullah Gülen taraftarı olduklarını kabul ettiler.

Atina'ya gelme amaçlarının ise "emlak alanında yatırım yapmak ve buradaki yandaşlarını örgütlemek ve yerleştirmek olduğu" belirtiliyor.

2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a gelerek Yunan makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunan Fethullah Gülen Cemaati üyelerinin sayısının 2 bini bulduğu iddia ediliyor.

Olayın hafta başında yaşandığı bildirildi. Yunan gizli haber alma örgütünün (EYP) düzenlediği operasyonla harekete geçen Atina havaalanı polisi, ABD'den gelen 3 Türk kökenli kişinin girişini yasakladı ve gerekli sorgulamayı yaptıktan sonra adları açıklanmayan üç kişiyi de ertesi gün Emirates havayollarının uçağı ile New York'a geri gönderdi.

Yunan hükümet çevrelerinin de doğruladığı haberde, Atina'nın Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Türkiye ile ilişkilerin daha fazla bozulmasına fırsat verilmemesi için Yunan ulusal çıkarlarına zarar verecek bu gibi olaylardan kaçınıldığında dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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