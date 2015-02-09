Atina'da evsizlerin sayısı artıyor



Christos Bakoyannis kokainden eroine kadar, eline geçirdiği tüm uyuşturucu maddeleri denemiş. Yedi yıl önce de uyuşturucu kullanmayı bırakmış. Ama ekonomik kriz nedeniyle Christos ve onun durumunda olanların iş bulmaları çok zor. İş olmayınca ev de olmuyor. 50 yaşındaki Christos, boş bir depoda yatıp kalkıyor. Ama gelecekten ümidini kesmiş değil.

Turistleri Atina'nın ücra köşelerinde gezdiren Christos bu iş karşılığında birkaç euro kazanıyor.

Biz de takip ediyoruz Christos Bakoyannis'i. Omonya Meydanı'na geldiğimizde Christos bir binayı işaret ederek, burada uyuşturucu bağımlıları için devletin olanaklar sağladığını belirterek, "Çok şükür devlet burada 'Shooting Gallery' adlı verilen bir merkez açtı. Burada uyuşturucu bağımlılarına hizmet veriliyor. Temiz şırınga ve herşeyden önemlisi yardım almak mümkün. Bu merkezde uyuşturucudan kurtulmak için terapi almalarına yardımcı olunuyor" diye konuşuyor.

Atinalılar da kentlerini tanıyor

Yaklaşık 10 kişi Christos'u dinliyor. Biri Alman, biri İtalyan. Diğerleri yaşadıkları kentin gizli yönlerini keşfetmeye çalışan Atinalılar. Christos kartonları yatak yapan evsizlerin geceledikleri karanlık avluları gezdiriyor. Daha sonra yoksul emeklilerin bedava dağıtılan çorbalardan yiyebilmek için her öğlen oluşturdukları uzun kuyrukları gösteriyor.

Diğer rehber Labros Moustakis, "Önceden benim de normal bir yaşamım vardı. Ailem, işim, evim" diye anlatıyor. Önce eşinden ayrılmış, sonra işini kaybetmiş. İşten ayrılınca kirasını ödeyememiş. Böylece evinden de olmuş. Aylarca parklarda, kanepelerin üzerinde gecelemiş. Şimdi evsizler için yurda dönüştürülen sevimsiz bir binadaki odayı İranlı bir mülteciyle paylaşıyor.

Labros bir eliyle 10 katlı binayı gösterirken, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Burada 18-80 yaş arasında insanlar kalıyor. Üçte ikisi erkek, diğerleri kadın. Aslında burada en fazla bir yıl kalmamıza izin veriliyor. Ama Atina Belediyesi şimdi bu süreyi üç yıla çıkardı. Belediye evi olmayan bir kişiyi nasıl sokağa atabilir. Çünkü buradakilerin ev kirası için ödeyecek 300 euroları yok."

İşsizlik parası iki yıl, sosyal yardım yok

Yunanistan'da işsizlik parası iki yıl ödeniyor. Almanya'daki gibi yoksullara verilen sosyal yardım ödenekleri de yok. Yakında benzer uygulamalara geçileceği söyleniyor. Ancak şu anda işsiz olan çok sayıda Yunan yakın akrabalarının desteğine muhtaç durumda yaşıyor. Eğer akrabalardan destek gelmezse, sokağa düşmeleri de kaçınılmaz.

Eski bir uyuşturucu bağımlısı olan Christos, turist rehberi olarak memleketinde, Atina'da çalışıyor olabilmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiriyor.

Geziler etkisini gösteriyor. Tura katılan Vicky Pasomenou, Atina'nın villalarıyla, geniş ve süslü bahçeleriyle ünlü, seçkin muhitlerinden birinde yaşıyor. Katıldığı turda rehberlerin anlattıklarından çok etkilendiğini belirterek, duygularını, "Bu turu herkese tavsiye ederim. Buralardaki insanlar çok yetenekliler. Eğer desteklenirlerse, bir çok şeyi başarabilirler" sözleriyle dile getiriyor.

Labros ve Christos gibi bir çok evsiz her cumartesi Atina sokaklarını meraklılarla birlikte dolaşıyor. "Görünmeyenlerin rotası" olarak tanımlanan tur iki saat sürüyor. Kişi başı 6 euro talep ediliyor. 3 euro Atina'da yayınlanan evsizlere yönelik bir gazeteye kalıyor. Bu gazete aynı zamanda turları da organize ediyor. Kalan 3 euroyu ise iki rehber paylaşıyor.