Atina'da EOKA anıtı dikildi

Atina şehir merkezinde Rum EOKA örgütü anıtı dikildi. EOKA anıtının açılışını, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis birlikte yaptı.

Atina şehir merkezi yakınındaki Vasileos Aleksadru caddesi üzerinde bununa Santiago Parkı'na dikilen heykele 'EOKA’nın 1955-1959 Kahraman Mücahitleri Anıtı' adı verildi.

Kıbrıs sorununu çözümü amacıyla adadaki iki toplum arasındaki görüşmeler devam ederken, heykel Atina şehir merkezi yakınındaki Vasileos Aleksadru caddesi üzerinde bulunan Santiago Parkı'na dikildi.

Açılışta konuşan Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs’ta bugünkü statükonun tehlikeli ve kabul edilmez olduğunu belirtti. Anastasiadis, “Önümüzdeki yıllarda işgal altındaki Kıbrıs topraklarının Türkleştirilmesi gibi bir kabus, bir tehlike ile karşı karşıyayız” dedi.

EOKA

EOKA, Türkçe adıyla Kıbrıslıların Millî Mücadele Örgütü, Kıbrıs'ın Yunanistan’a bağlanması amacıyla hareket eden bir silahlı örgüttür. 1955 yılında Georgias Grivas liderliğinde kurulan örgüt, 1958 itibari ile Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar düzenledi. 1970 sonrasında EOKA ve EOKA-B olarak ikiye bölünen örgüt, 1974 yılındaki Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamlarında 126 Kıbrıslı Türkü öldürdü. Örgüt, Kıbrıs harekatı sonrasında dağıldı.