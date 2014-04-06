T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atina'da EOKA anıtı dikildi

Kıbrıs sorunu çözüm görüşmeleri sürerken Atina'da EOKA örgütünün heykeli dikildi

06 Nisan 2014 00:51

Atina şehir merkezinde Rum EOKA örgütü anıtı dikildi. EOKA anıtının açılışını, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis birlikte yaptı.

Atina şehir merkezi yakınındaki Vasileos Aleksadru caddesi üzerinde bununa Santiago Parkı'na dikilen heykele 'EOKA’nın 1955-1959 Kahraman Mücahitleri Anıtı' adı verildi.

Kıbrıs sorununu çözümü amacıyla adadaki iki toplum arasındaki görüşmeler devam ederken, heykel Atina şehir merkezi yakınındaki Vasileos Aleksadru caddesi üzerinde bulunan Santiago Parkı'na dikildi.

Açılışta konuşan Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs’ta bugünkü statükonun tehlikeli ve kabul edilmez olduğunu belirtti. Anastasiadis, “Önümüzdeki yıllarda işgal altındaki Kıbrıs topraklarının Türkleştirilmesi gibi bir kabus, bir tehlike ile karşı karşıyayız” dedi.

 

EOKA

 

EOKA, Türkçe adıyla Kıbrıslıların Millî Mücadele Örgütü, Kıbrıs'ın Yunanistan’a bağlanması amacıyla hareket eden bir silahlı örgüttür. 1955 yılında Georgias Grivas liderliğinde kurulan örgüt, 1958 itibari ile Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar düzenledi.  1970 sonrasında EOKA ve EOKA-B olarak ikiye bölünen örgüt, 1974 yılındaki Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamlarında 126 Kıbrıslı Türkü öldürdü. Örgüt, Kıbrıs harekatı sonrasında dağıldı.

ETİKETLER

atinaeokaheykelyunanistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24