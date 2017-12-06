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Dünya

Atina'da düzenlenecek olan anma tören için sıkı güvenlik önlemleri alındı

Io Chokona / Atina, 6 Aralık (DHA) – 15 yaşındaki Grigoropulos’un polis tarafından öldürülmesinin dokuzuncu yıldönümü dolayısıyla Atina’da sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor

06 Aralık 2017 17:33

Io Chokona / Atina, 6 Aralık (DHA) – 15 yaşındaki Grigoropulos’un polis tarafından öldürülmesinin dokuzuncu yıldönümü dolayısıyla Atina’da sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. 6 Aralık 2008 yılında Yunanistan\'ın başkenti Atina’nın Eksarhia bölgesinde polisle bir grup genç arasında çıkan kavgada E. Korkoneas adlı polis gençlere ateş etmiş, kurşunlardan biri Aleksandros Grigoropulos’un kalbine saplanmıştı. Genç öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine Atina başta olmak üzere bütün ülkede büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, Atina günlerce savaş alanına dönmüş ve olaylar gitgide büyüyünce ordunun yardımı istenmişti. Yaşanan olayın bugün yıldönümü olması sebebiyle düzenlenecek anma protestoları için Atina’nın merkezinde sıkı güvenlik önlemleri alındı ve otobüs ve troley seferlerinde değişiklikler yapıldı. Alınan önlemler kapsamında metro istasyonlarının merkezde olan durakları, saat 12.00’den 16.00’ya kadar kapalı tutulacak.
2008\'de Londra, Berlin, Lefkoşa, New York, Venedik ve İstanbul olmak üzere dünyanın birçok şehrinde polis şiddetini protesto eden gösteriler düzenlenmişti. Eleftherotipia gazetesinin o günlerde yazdığı habere göre Atina’da 50 milyon euroyu aşan hasarlar kaydedilmiş, 374 küçük ve 40 büyük dükkân, 16 banka şubesi, üç sinema binası hasar görmüştü.

Görüntü dökümü:
2016 yılında Grigoropulos\'un ölümü için gerçekleştirilen protestolardan arşiv görüntüleri

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