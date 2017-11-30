Atina’da dokuz DHKP-C şüphelisi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyarete bir hafta kala Yunanistan'da dokuz Türkiye vatandaşı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Yunanistan'daki mahkeme, DHKP-C ile ilgili operasyon kapsamında salı günü gözaltına alınan biri kadın, sekizi erkek toplam dokuz şüpheli hakkında terör örgütü üyesi olmak, yasa dışı olarak silah ve mühimmat bulundurmak, belgede sahtecilik ve kolluk kuvvetine direnmek suçlarından tutuklama kararı verdi.

Yunan polisi, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DHKP-C operasyonu kapsamında salı günü Atina'nın Kallithea ve Neos Kosmos semtlerindeki üç eve baskın düzenlenmişti.

Polis bu baskınlarda patlayıcı madde, bir tabanca ve fünye ele geçirdi.

Bu tutuklamalar, Erdoğan'ın Yunanistan'a 7-8 Aralık tarihinde yapılması planlanan ziyaretinden bir hafta önce geldi. Erdoğan bu ziyareti ile Atina'ya 65 yıl sonra giden ilk Türk cumhurbaşkanı olacak.

Dokuz şüphelinin avukatlığını yapan Aleka Zorbala, müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini ve bu tutuklamaların Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili olduğunu düşündüklerini belirtti.

Müvekkillerinin tutuklamaları Yunan hükümetinden Erdoğan'a bir "iyi niyet hediyesi” olarak gördüklerini söyleyen Zorbala, müvekkillerinin kendisinin de gözleri önünde savcılıkta en az 25 terörle mücadele ekibi polis tarafından darp edildiğini iddia etti.

dpa/AP/DÇ/HS

©Deutsche Welle Türkçe