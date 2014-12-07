Atina’da çatışmalı gece



Yunan polisinin, düzenlenen protesto gösterilerini bu sabah saatlerinde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıttığı bildirildi. Yetkililer, toplam 211 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis ile göstericiler arasındaki çatışmalar dün akşam saatlerinde başlamıştı. 15 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'un polis kurşunuyla hayata veda etmesinin altıncı yıldönümünde, Atina başta olmak üzere Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Protestolara lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, sol görüşlü grupların destek verdiği gözlendi.

Atina'nın merkezinde dün barışçıl bir şekilde başlayan gösteriler, 200 kişilik bir grubun vitrin camlarını kırması, çöp konteynerlerini devirmesi ve polise yakıcı cisimlerle saldırması sonucu şiddet olaylarına sahne oldu. Kentin anarşist grupların güçlü olduğu kesimlerinde polis ile göstericiler arasında saatler süren çatışmalar yaşandığı bildirildi.

15 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'un 2008 yılında polis kurşunuyla öldürülmesi sonrasında, ülkede çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti. Ölüme sebebiyet veren polis, 2010 yılında müebbet hapse mahkûm edilmişti.