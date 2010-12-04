-ATİNA'DA CAMİ KRİZİNE GEÇİCİ ÇÖZÜM ATİNA (A.A) - 04.12.2010 - Yunanistan'da hükümetin, başkent Atina'da cami inşaası için geçici bir çözüme gidilmesini kararlaştırdığı bildirildi. Atina'da yayımlanan ''Ta Nea'' gazetesi, başkentte yapılması planlanan ana cami inşa edilinceye kadar, kentin ''Eleona'' bölgesinde, 500 kişi kapasiteli daha küçük bir cami inşaa edilmesinin planlandığını yazdı. Gazete, küçük caminin harcamalarının devlet tarafından karşılanacağını da kaydetti. Haberde, gerekli tüm işlemlerin 2011 yılı Ocak ayında tamamlanmasıyla, 2012 yılında Atina'da cami yapımının tamamlanmış olabileceği belirtildi. Yunanistan'da son 12 yıldır başkent ve çevresinde yaşayan Müslümanların ibadetleri için bir cami inşası ve mezarlık yapımı tartışılıyor. Ancak bu konuda parlamentonun karar alması ve Kilisenin desteklemesine karşın, henüz bir ilerleme kaydedilmedi.