Atina'da birlik hükümeti görüşmeleri

Venizelos, hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemediği geçen Pazar günkü genel seçimin ardından hükümet kurmaya çalışan üçüncü parti lideri. Seçimden sonra ilk olarak merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, ardından da radikal sol blok Syriza hükümet kurmaya çalışmış ancak başarısız olmuşlardı.

Genel seçime dek ülkeyi, Pasok ve Yeni Demokrasi Partisi'nden oluşan birlik hükümeti yönetiyordu. Mali kaos, Yunanistan'da büyük toplumsal hareketlenmelere ve kemer sıkmanın mimarları olarak düşünülen partilere karşı büyük bir güvensizliğe neden oldu.

Uzmanlar, bugünkü görüşmelerin başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Bu görüşmelerden de sonuç alınamazsa, Cumhurbaşkanı Karolas Papulyas'ın yeni genel seçime gidilmeden önce , tüm siyasi liderlere son bir kez hükümet kurmak için çaba göstermeleri çağrısında bulunması gerekiyor. Yunan siyasi yaşamının son 40 yılındaki başlıca parti olan Pasok, 300 üyeli parlamentoda sadece 41 sandalye kazanarak büyük bir oy kaybı yaşadı.

Hükümet arayışları

Samaras'ın Yeni Demokrasi Partisi,108 sandalye alarak birinci parti oldu. Ancak Samaras, hükümet kuramadı. Radikal sol blok Syriza'nın lideri Alexis Tsipras ise, AB ve IMF'nin talep ettiği kemer sıkma önlemlerinin reddi konusunda ısrarcı olduğu için hükümet kurmayı başaramadı.

Pasok ve Yeni Demokrasi'nin toplam sandalye 149. İki partinin hükümet kurabilmek için gereken çoğunluğa ulaşmak için iki milletvekiline daha ihtiyacı var.

Venizelos, dün 19 sandalyeye sahip olan Demokratik Sol Partisi'nin lideriyle yaptıkları görüşmede ilerleme kaydettiklerini söylemişti.

Yeni Demokrasi lideri Fotis Kouvelis ise, ülkeyi Euro Bölgesi'nde tutacak, ancak uluslararası kurtarma planını reddedecek geniş tabanlı bir hükümete girmeyi istediğini belirtti.

BBC Atina Muhabiri Mark Lowen, kemer sıkma önlemlerinin mimarı olarak görülen ve yolsuzluk iddialarıyla yıpranan Pasok'un çok az destek aldığını söylüyor.

'Syriza oylarını arttırıyor'

Yunanistan'da yeni bir genel seçim ihtimali giderek yaklaşırken, dün yapılan bir kamuoyu yoklaması radikal sol blok Syriza'nın yüzde 28 oy ve 128 parlamento üyeliğiyle birinci parti olacağını gösterdi.

Syriza geçen Pazar günkü seçimde yüzde 16.6 oy almıştı.

Yunanistan'daki siyasi kilitlenmeyle birlikte, Avrupalı liderler Yunanistan kesinti ve ekonomik reform reçetesine uymadığı takdirde, ortak para birimi Euro'dan çıkartılabileceği uyarılarında bulunmaya başladı.

Atina'nın AB ve IMF'nin toplam 240 milyar Euroluk kurtarma paketi karşılığında koyduğu kurallar uyarınca, gelecek ay 14,5 milyar Euroluk bütçe kesintilerini onaylaması gerekiyor.

Hem Almanya, hem de AB açıkça, Atina'dan taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini vurguladılar.

(BBC Türkçe)