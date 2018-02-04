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Dünya

Atina'da binlerce gösterici Makedonya mitingi için toplandı

Io Chokona / Atina, 4 Şubat (DHA) - Yunanistan'ın çeşitli adalarından ve bölgelerinden binlerce kişi, gemiler ve otobüslerle, “Makedonya” karşıtı düzenlenecek miting için Atina'ya geliyor

04 Şubat 2018 18:01

Io Chokona / Atina, 4 Şubat (DHA) - Yunanistan\'ın çeşitli adalarından ve bölgelerinden binlerce kişi, gemiler ve otobüslerle, “Makedonya” karşıtı düzenlenecek miting için Atina\'ya geliyor.
Girit’ten gelen ve yerel giysilerini giyen birçok gösterici başkent Atina’daki Syntagma Meydanı’nda toplandı. Yunan bayrakları taşıyan ve marşlar söyleyen binlerce gösterici mitingden önce Atina’nın merkezi yollarında yürüyüş yaptı. Mitingde, müzisyen Mikis Theodorakis, anayasa hukuku uzmanı Profesör Doktor Yiorgos Kasimatis ve Syros-Sakız-Drama Metropolit birer konuşma yapacak. (Fotoğraflı)

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