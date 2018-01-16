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Dünya

Atina'da 4.2 büyüklüğünde deprem

IO CHOKONA / 15 Ocak, ATİNA,(DHA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da saat 22

16 Ocak 2018 03:27

IO CHOKONA / 15 Ocak, ATİNA,(DHA) - Yunanistan\'ın başkenti Atina\'da saat 22.25\'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Geodinamik Merkezi\'ne göre 4.2, Avrasya Sismik Merkezine göre ise 4.5 büyüklüğünde olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Atina\'da kısa süreli paniğe neden oldu. 6 saniye süren depremin merkez üssünün kentin 24 kilometre kuzey doğusu olduğu açıklandı. Depremle ilgili şimdilik can ya da mal kaybı olup olmadığı bildirilmezken, Sismoloji Uzmanı Houliaras\'a göre deprem, 9 Ocak\'ta 10 saat içinde üst üste 18 deprem veren bölgeden kaynaklandı.

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