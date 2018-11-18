Atina'da “17 Kasım” kutlamaları bir kez daha olaylı gelişti

Io Chokona / Atina, 17 Kasım (DHA) - Yunanistan’da yedi yıl süren cunta rejiminin devrilmesine neden olan “17 Kasım” öğrenci ayaklanmasının 45. yıldönümü kutlamaları Amerikan Büyükelçiliğine yapılan yürüyüş sonrasında çıkan olaylarda sekiz kişinin gözaltına alındı.

Üç gün boyunca binlerce kişi Atina’nın merkezinde bulunan Teknik Üniversitesin avlusunu ziyaret ederek orada hayatlarını kaybeden gençlerin anısına yapılan anıta birer karanfil bıraktı, devlet kurumları ve parti heyetleri çelenkler sundu.

17 Kasım 1973’te Üniversiteye giren tank tarafından ezilerek can veren gençlerin kanıyla bulanmış Yunan bayrağını taşıyan bir öğrenci heyeti önderliğinde Amerika Büyükelçiliğine doğru yürüyüş saat yerel saatle 15.00’te başladı.

Büyükelçiliğin önünde toplanan halk, Yunan milli marşını söyleyip sloganlar attıktan sonra dağıldı. Gösterilerin olaysız gelişmesine ve beş bin polisin seferber edilmesine rağmen her yıl yaşanan ciddi olaylar önlenemedi.

Saat 17.00 civarında Üniversite’de saklanan iktidar karşıtı anarşist gruplar Molotof bombalarıyla polislere saldırdılar. Polisler ses ve göz yaşartıcı bombalarla karşılık verdiler. Kısa sürede Üniversite’nin etrafındaki yollar savaş alanına dönüştü. Saat 19.00’da olaylar anarşistlerin toplandığı Eksahia bölgesine yayıldı. Şimdiye kadar sekiz kişi gözaltına alındı. Olaylar devam ediyor.