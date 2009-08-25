Atina yangını uzaydan görülüyor

Atina' da cuma gecesi başlayan yangın, kısmen kontrol altına alınırken bazı beldelerde ise evlere kadar ulaştı.



Atina’nın kuzey semtlerini tehdit eden büyük yangın dün rüzgârın şiddetinin azalmasıyla kısmen kontrol altına alındı, ancak başkente 50 kilometre mesafedeki Porto Yermenos tatil beldesinde gelişen büyük orman yangını evlere kadar ulaştı. Panik yaşayan Porto Yermenos sakinleri evlerini terk ederek, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Birçok ev sahibi TV kanallarını arayarak yetkililere “Yandık, uçak helikopter gönderin” diye yalvardı. Çam ormanını yakan yangın sahile doğru ilerlerken, 6-7 şiddetindeki rüzgâr söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.



Dün sabah ve öğlen saatlerinde Marathon, Nea Marki, Kalitehnoupoli, Vrioni ile Pikermi bölgelerinde evler yandı. Bu bölgelerde büyük panik yaşandı.



İlk bilançoya göre 160 bin dönüm ormanlık ve ekili araziyi kül eden yangında, Atina’nın kuzeyinde 200 ev yandı. Yüzlerce ev ise kısmi hasar gördü. Alevlere karşı 132 itfaiye aracı, 278 itfaiye eri, 16 uçak, 3 helikopter, 2 bin 500 asker, 29 askeri araç, orduya ait 14 su tankeri, belediye araçları ile gönüllüler mücadele veriyor.



Yunan ekiplerine İtalya’dan 2, Fransa’dan 4 söndürme uçağı katılırken, Avusturya’dan da toplam 6 uçak ve helikopterin gelmesi bekleniyor.



Hükümet geç kaldı



Yunan basını, yangının kundakçılar tarafından çıkarıldığını, hükümetin ise müdahalede geç kaldığı yorumunu yaptı. Hükümeti yangına geç müdahale etmekle suçlayan basın, cuma akşamı Atina’nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki Marathonas bölgesinde başlayan çalı yangınının derhal söndürülememesinin felakete yol açtığı değerlendirmesini yaptı.



Apoyevmatini gazetesi, “büyük felaket” olarak nitelediği yangının kundaklama sonucu çıktığını savunduğu haberinde, deneyimli itfaiyecilerin yangının insan eliyle çıktığına emin olduklarını belirtti.



Zarar tazmin edilecek



Yunanistan Hükümet Sözcüsü Evangelos Andonaros ise hükümetin bu tür acil durumlar için hazırlanmış “Ksenokratis” planını zaman geçirmeden uygulamaya koyduğunu belirterek, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin de harekete geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın, yerel yönetimlerle işbirliği içinde zarar gören vatandaşları belirleyeceğini ve bu zararların tazmin edileceğini de açıklayan Andonaros, Yunanistan’ın pek çok bölgesinde çıkan yangınlarla savaşıldığını, bu güç durumdan kurtulmak için gereken tüm çabanın gösterildiğini belirtti.



Rus pilot gözaltında!



Bu arada Yunanistan’a yardıma gelen Rus yangın söndürme helikopterinin pilotu Atina Havaalanı’nda gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre pasaport kontrolünde, geçmişte de Yunanistan’da söndürme operasyonlarında yer almış pilotun, ödenmemiş bir trafik cezasının bulunduğu ve ödemenin gecikmesiyle para cezasının 800 euro’ya ulaştığı ortaya çıkınca pasaport polisi tarafından gözaltına alındığı anlaşıldı. Durum öğrenilince Yunan hükümetinden gelen talimatla pilot serbest bırakılırken, konu örtbas edilmeye çalışıldı.



Yunanistan’ın Mora yarımadasında 2007 yılında çıkan büyük yangında 77 kişi ölmüştü.



Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu



Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis’i telefonla arayarak “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Atina’ya bir yangın söndürme uçağı gönderildi. Ayrıca karayoluyla da yardım gönderileceği belirtildi.



Edinilen bilgiye göre, Karamanlis’i arayan Erdoğan, Türkiye’nin her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi. Karamanlis’in teşekkür ettiği Erdoğan, ardından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nu arayarak, Yunanistan’a yangın söndürme uçağı gönderilmesi talimatını verdi. CL 215 tipi amfibik uçak dün sabah yola çıktı.



Davutoğlu da aradı



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da önceki gece aradığı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni’ye Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Bu arada ihtiyaç duyulması halinde iki uçağın daha Yunanistan’a gönderilmek üzere hazır bekletildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Yunanistan’a karayoluyla ilave yardım gönderilmesinin öngörüldüğü bildirildi.



Uzaydan görülüyor



Yunanistan’daki yangından çıkan dumanlar, uydudan çekilen fotoğraflarda da görülüyor.

