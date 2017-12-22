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Dünya

Atina Temyiz Mahkemesi'ne bombalı saldırı

Io Chokona / Atina, 22 Aralık 2017 (DHA) - Yunanistan'ın başkenti Atina’da bir mahkeme binasının yakınlarında bir patlama meydana geldi

22 Aralık 2017 14:31

Io Chokona / Atina, 22 Aralık 2017 (DHA) - Yunanistan\'ın başkenti Atina’da bir mahkeme binasının yakınlarında bir patlama meydana geldi.
Patlama sonrası binada küçük çaplı hasar oluşurken, ölen ya da yararalanan olmadığı açıklandı.
Sabahın erken saatlerinde, iki internet sitesine ve bir gazeteye telefon eden bir kişi 40 dakika içerisinde Atina Temyiz Mahkemesi\'nde bomba patlatılacağını ihbar etti.
Polis kuvvetleri hemen bildirilen binanın etrafındaki bölgeyi çembere aldıktan kısa süre sonra çok şiddetli bir patlama oldu; patlamadan bina ciddi hasar gördü.
Patlama büyük bir mesafede duyuldu ve etrafta yaşayan insanları dehşete düşürdü. Hoparlörle polisler halkın evlerinde kalmalarını istedi.
O sırada nöbette olan polisin yaptığı açıklamaya göre küçük bir kamyondan inen iki kişi binanın giriş kapısına bombalı mekanizmayı yerleştirdi ve içinde en az iki kişinin daha bulunduğu kamyona binip olay yerinden uzaklaştı.
Polis sözcüsü Theodoros Hronopulos’un skai tv’ye yaptığı açıklamaya göre araştırmayı Terörle Mücadele Servisi üstlendi.

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