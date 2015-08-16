Atina sığınmacılar için yolcu gemisi kiraladı



2 bin 500 kişi kapasiteli "Eleftherios Venizelos" yolcu gemisi önceki gün Kos adasına ulaşmıştı. Sığınmacıların gemiye yerleştirilmesine bugün başlandı. Gemiye yalnızca Suriyeli sığınmacıların alınacağı açıklandı. Bunun üzerine Kos'ta bulunan diğer ülkelerden sığınmacılar tepki gösterdi. Liman girişinde bir grup Iraklı sığınmacı uygulamayı protesto etti.

Kayıt işlemleri tamamlanınca yollarına devam edecekler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileri, Suriyeli sığınmacıların kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar gemide kalacaklarını söyledi. AFP muhabirinin sorularını yanıtlayan ve Halep'ten geldiğini açıklayan Muhammed, "Evraklarımız tamamlandıktan sonra Atina'ya devam edeceğiz" dedi. Sığınmacıların büyük kısmı Balkanlar üzerinden Almanya ve diğer AB ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

Salı günü bir grup sığınmacı koşulları protesto için polisle çatışmıştı. Yunan polisi birçoğu sahilde geceleyen sığınmacılardan binlercesinin Yunanistan'a nakledildiğini, böylece Kos'taki sığınmacı sayısının 2 bin 500'e indiğini açıkladı.

Sığınmacı akını devam ediyor

Bu arada Kos'a sığınmacı akını devam ediyor. Hafta sonunda da yüzlerce sığınmacı adaya ulaştı. İnsan akınına hazırlıksız yakalanan adada bir ilk kayıt merkezi ya da barınaklar bulunmadığı için sığınmacılar geceyi plaj ve parklarda geçiriyor. UNHCR verilerine göre bu yıl Yunanistan'ın Ege adalarına yaklaşık 124 bin sığınmacı geldi.

Atina ve AB'ye eleştiri

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Almanya Sorumlusu Florian Westphal, Kos'taki Yunan yetkilileri eleştirdi. "Böyle bir şeyin Avrupa’da nasıl yaşanabileceğini anlamakta zorlanıyorum" diyen Westphal, AB'nin Yunanistan’ı mülteci sorunu konusunda yalnız bıraktığını söyledi.