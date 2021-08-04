Atina'nın kuzeyindeki yangınlarda onlarca ev ve araç alevler içinde kaldı

Yunanistan'da orman yangınları sürüyor. Ülkede son iki günde en büyük yangınlar, başkent Atina’nın kuzey semtlerinde çıktı. Yangınlar can kaybına yol açmadı ancak şimdiye kadar 30 bin dönüm ormanlık alanını küle çevirdi. Atina yakınlarındaki Varibobi bölgesinde, onlarca evin ve aracın alevler içinde kaldığı açıklandı.

Varibobi ve Olimpiyat Köyü'nün bulunduğu Thrakomakedones dahil, bu bölgeleri çevreleyen sayfiye yerleri acil afet durumlarında kullanılan 112 çağrı mesajlarıyla boşaltıldı.

Afetlerle mücadeleden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, acil durumlar dışında evden çıkılmamasını tavsiye etti. Hardalias, yangınlardan dolayı hava sıcaklığının daha da artmasının insan sağlığı için tehlikeli olacağına dikkat çekti.

Nikos Hardalias şimdiye kadar 75 ev ve 82 otomobilin yandığını, 18 ev ve 64 aracın hasar gördüğünü açıkladı.

Yunanistan, AB'den yardım istedi

Hardalias, Yunanistan’ın Avrupa Birliği Doğa Afetler Acil Durumlar Merkezi'nden yardım istediğini de açıkladı.

Varibobi’deki yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları ise 5 itfaiye uçağı ve 9 helikopter ile sürüyor.

Atina’nın merkezine 40 kilometre uzaklıktaki yangının geriye bıraktığı küller ve yoğun sis tabakası kent halkına korkulu anlar yaşattı.

Gerek yangının etkisi altına aldığı elektrik santralinde çıkan arızalar, gerekse başkent genelinde klimaların tam kapasitetle kullanılması, yer yer elektrik kesintilerine yol açtı.

Afet uzmanı Profesör Efthimios Lekkas, orman yangınları ile ilgili olarak, "Aşırı sıcaklar nedeniyle aniden yangınların çıkması, doğanın normal bir tepkisi olarak görülmeli" dedi.

Lekkas, iklim değişikliğinin ve 40 yıldan bu yana ilk kez bu denli uzun süren aşırı sıcakların (Ülke genelinde son günlerde hava sıcaklığı 44-46 derece arasında değişiyor) yangınlardaki etkisinin çok büyük olduğunu da söyledi.

Başbakan Miçotakis: Gereksiz yere dışarı çıkmayın

Afet bölgelerini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de aşırı sıcak havanın en az 15 Ağustos'a kadar süreceğini kaydederek, son derece dikkatli olunmasını ve gereksiz yere dışarı çıkılmamasını istedi.

Yunanistan’da Atina yakınlarındaki ormanlık alanlar dışında ülkenin kuzeydoğusundaki Evoia (Eğriboz) adası, Mora Yarımadası'ndaki Elia bölgesi , Bodrum karşısındaki Kos (İstanköy) adasında çıkan yangınların kısmen kontrol altına alındığı, Rodos ve Girit adalarının ise "teyakkuz" durumuna geçirildiği açıklandı.

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