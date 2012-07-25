Atina Konsolosluğu'nda sürpriz evlilik

Sibel Turnagöl ile Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik, Yunanistan’da evlendi. Çelik “Sibel 10 yıllık arkadaşımdı. Çocuklarımın üzerine yemin ederim elini bile evlendikten sonra ilk kez tuttum” dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Kerem Alışık ile 5 yıl evli kaldıktan sonra 1997’de boşanan Sibel Turnagöl, Yunanistan’ın Atina Konsolosluğu’nda Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik ile hayatını birleştirdi. İşadamı Mehmet Çelik sürpriz evliliğini anlattı:

“Sibel’le pazartesi evlendik. Kendisini 10 yıldır tanıyorum. İlişkimiz evlilikten sonra başladı. 10 yıldır çok iyi arkadaştık. Birbirimize hiç o gözle bakmadık” dedi.

Çelik, evlilik teklifi hakkında şunları söyledi: “Geçen gün ‘Yunan adalarına gidelim oralar çok güzel’ dedim, o da ‘tamam’ dedi. Tekne ile açılmıştık. Seyahat esnasında ‘Bizimle ilgili böyle bir şey düşünüyorum, benimle evlenir misin?’ diye sordum, o da kabul etti. Konsoloslukta bir arkadaşım vardı, onlar zaten bütün işlemleri, hazırlıkları yapmıştı. Dün karı-koca olduk. İnanın 10 yıllık tanışıklığımız süresince el ele bile tutuşmadık. Size çocuklarımın üzerine yemin ederim. Zaten onun bu duruşundan çok etkilendim. Biz bir çok şeyi dünden itibaren yaşıyoruz. Sibel’i evlenilecek kadın gibi görmüştüm zaten.”

Çelik’in çocukları tepkili

Mehmet Çelik, “Bu ani evliliğe çocuklarınızın tepkisi ne oldu?” sorusuna ise “Sibel’in çocuğu (Sadri Alışık) rıza gösterdi de benim çocuklarım biraz tepkili oldular ama zamanla alışırlar. Sibel, Sadri’yi dün (pazartesi) aradı hemen onay aldı. Benim çocuklarım ise ‘bizim haberimiz niye yok, niye ani oldu’ dediler. Onlar da nikahta olmak istediler ama olmadı” diye konuştu. Mehmet Çelik, eşi Arte Tahir’den 2005 yılında boşanmış, daha sonra da Pınar Eliçe ile bir ilişki yaşamıştı.