Atina İstinaf Mahkemesi'nden firari askerin ilticasına durdurma kararı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 Türk subaylardan biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın kabul edilen sığınma talebi Yunan hükümetinin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alındı. Kararın ardından Özkaynakçı'nın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine Özkaynakçı'nın sığınma talebinin askıya alınmasını kararlaştırdı.

Öte yandan serbest kalan ve kararın ardından Atina'daki İltica Ofisi'ne gelen Özkaynakçı'nın, yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor. Özkaynakçı'nın hakkında verilen yeni kararla ilgili temyiz etme hakkı bulunuyor.