Atina ile yeni sayfa beklentisi

T24 -

Davutoğlu: Bu ziyaret devrim niteliğinde

Yunan basını Erdoğan'ın gelişini böyle duyurdu: Kalimera* Sultan Erdoğan





Başbakan Tayyip Erdoğan, tarihinin en önemli ekonomik kriziyle çalkalanan ve acil çıkış arayan Yunanistan’a 10 bakan ve 100’e yakın işadamıyla gidiyor.



Bugün başlayacak ziyaretle Yunanistan’a büyük moral verecek olan Erdoğan’a Atina’da eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye de eşlik edecek. Ziyaretin programı ve ele alınacak konular şöyle:





Ortak kabine



Atina’da bu akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun başkanlık edeceği ve 10 Türk ile 7 Yunan bakanın katılımı ile ilk kez ortak bir kabine, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” toplanacak. Konsey, ilişkilerin her alanda geliştirilmesini hedefleyecek. Konsey toplantısından önce, Türk ve Yunan bakanlar ayrı ayrı bir araya gelerek imzalanacak işbirliği protokolleri üzerinde son rötuşları yapacaklar. Protokollerde hedeflerin ne kadar gerçekleştirildiği de önümüzdeki yıl Ankara’daki konsey toplantısında değerlendirilecek.





Tarihi ziyaret



Diplomatik kaynaklar, bu ziyareti, ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatacak “çok önemli, tarihi bir ziyaret” olarak değerlendiriyor. Türkiye’den ilk kez Atina’ya bu boyutta bir ziyaret yapılacağına dikkat çekilirken, Atina’da imzalanması öngörülen anlaşmalarla birlikte “Yunanistan ile ilişkilerde yapısal bir değişiklik” olacağı belirtiliyor.



Ziyarette çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor. İki ülke arasında şimdiye kadar 30’u aşkın anlaşmanın imzalandığını hatırlatan kaynaklar, “Enerjiden eğitime kadar birçok anlaşma taslağı var. Erdoğan’ın ziyaretinde anlaşmaların sonuçlandırılması hedefleniyor” diyorlar.





Hava sahası



Türk heyetinde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül yer almamasına rağmen, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında yeni güven artırıcı önlemler gibi askeri konularla Ege’de hava ve karasuları ihlallerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik krizin önemli bir nedeni olarak gösterilen savunma harcamalarında karşılıklı indirim yapılmasının da Erdoğan-Papandreu görüşmesinde gündeme gelebileceğini belirtiyorlar.





Vize kolaylığı



Görüşmelerde Türkiye’nin talep ettiği vize kolaylığı da ele alınacak. Schengen’e taraf olan Yunanistan’ın bu konuyu olumlu bir noktaya getirebilmek için Avrupa Komisyonu ile görüştüğü belirtiliyor. Atina açısından önem taşıyan yasa dışı göçün de İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, Yunan mevkidaşı ile yapacağı görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.





4’lü toplantı



Kıbrıs’ta çözüm çabaları, iki başbakanın görüşmesindeki bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Türk tarafı, Erdoğan’ın Papandreu’ya kasım ayında yazdığı mektupta da yer verdiği Ada’daki iki taraf ile Türkiye ve Yunanistan arasında “Dörtlü toplantı” yapılması önerisini bir kez daha dile getirecek.





Türklerle görüşme



Papandreu ile birlikte Türk-Yunan İş Forumu toplantısına da katılacak olan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, Parlamento Başkanı Filippos Pecalnikos ve anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi lideri Andonis Samaras ile de görüşecek. Erdoğan, Batı Trakya Türk azınlığın temsilcileriyle de bir araya gelecek.





Medyanın ilgisi



Erdoğan büyük ekonomik kriz içindeki Yunanistan’ı bu dönemde ziyaret eden ilk önemli ülke lideri olacak. Papandreu da, Yunan bakanlar da Erdoğan’ın ziyaretine değinirken, “İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasından” söz ediyorlar. “Yabancı yatırımcı” kelimesinin neredeyse unutulmaya yüz tuttuğu Yunanistan’da Türkiye’den bu kadar kalabalık bir işadamı grubunun gelmesi medyanın büyük ilgisini çekmiş durumda. Papandreu bile Yunan Sanayiciler Birliği’ndeki (SEB) konuşmasında yabancı sermayeye değinirken, Erdoğan’ın yaklaşık 100 işadamı ile geldiğini vurguladı.





Kalimera



Ciddiyetle tanınan To Vima Gazetesi’nde “Kalimera (Günaydın) Sayın Erdoğan” başlıklı yazıda “Hoş gelsinler.. Keşke her şey iyi gitsin. Erdoğan, bizim tarafta karşılıklı şüpheciliğin hatta düşmanlığın devam etmesi için uğraşan çatlak sesleri ciddiye almasın. Bu çevreler kendi ülkesindeki güya ‘vatanseverler’den farklı değil” denildi. Yazıda “Erdoğan bize ciddi diyalog ve savunma harcamalarını azaltmamız için çağrılarda bulunuyor. Ayrıca, sırf yanlış yorumlara sebebiyet vermemek için siyasi maliyeti üstlenerek Batı Trakya’ya gitmemeye karar verdi. Eğer bizden biri Türkiye’yi ziyaret ettiğinde programına İstanbul’u dahil etmeseydi ne diyecektik” ifadesi kullanıldı.





Gezi öncesi azınlık mesajı



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bugünkü Yunanistan çıkarması öncesinde dün Ankara, Atina’ya iki önemli mesaj verdi. Erdoğan, gayrimüslim cemaatler aleyhine yapılan kin ve düşmanlığı teşvik edici yayınlara karşı derhal yasal işlem başlatılmasını da içeren azınlık haklarının korunmasına yönelik bir genelge yayımladı. Başmüzakereci Egemen Bağış da dün akşam gayrimüslim cemaat liderleriyle yemekte bir araya geldi. Erdoğan’ın, Resmi Gazete’de dün yayımlanan genelgesinde, “Gayrimüslim mezarlıklarının korunma ve bakımı konularında gereken özenin gösterilmesi, gayrimüslim cemaat vakıfları lehine sonuçlanan mahkeme kararlarının tapu dairelerince hassasiyetle uygulanması gerekmektedir. Taviz bedeliyle ilgili uygulamalarda mağduriyetlere sebep olunmaması, TC vatandaşı gayrimüslim cemaat liderlerinin protokol uygulamalarında statülerine uygun bir şekilde konumlandırılmaları, gayrimüslim cemaatler aleyhine yapılan kin ve düşmanlığı teşvik edici yayınlara karşı gerekli yasal işlemlerin derhal başlatılması gerekmektedir” denildi.





Ruhban Okulu



Atina’daki en önemli beklenti, Erdoğan’ın Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması hakkında açıklama yapması .Papandreu’nun ise Türk turistlerin vizesiz günübirlik Ege adalarını ziyaretleri için “yeşil ışık” yakması bekleniyor.





Atina’da Türk bayrakları



Başbakan Erdoğan’ın bugünkü ziyareti öncesi başkent Atina’daki tarihi parlamento binası, başbakanlık ve bakanlıkların da bulunduğu Sintagma (Anayasa) Meydanı, Amelias Bulvarı ve bulvara çıkan bütün caddelerdeki direkler Türk ve Yunan bayrakları ile donatıldı. Başbakan Erdoğan temaslarını bu bölgede sürdürecek. Emine Erdoğan da kızı Sümeyye ile Papandreu’nun eşi Ada Papandreu’nun konuğu olacak, birlikte Akropol Müzesi’ni gezecekler.