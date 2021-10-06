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Dünya

Atina'da parlamento binası önüne "Yunanistan'ı Türkler yönetiyor" yazılı araç bırakan adam akıl hastanesine gönderildi

İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, boş olduğu görülen araçta bir gaz tüpü ve bir kutu benzin buldu

06 Ekim 2021 12:17

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binası önüne üzerinde 'Yunanistan'ı Türkler yönetiyor, işte kanıt' yazan bir  araç bırakıldı. Bomba imha ekiplerinin müdahale ettiği olayda aracı bıraktığı tespit edilen adam, savcılık talimatıya akıl hastanesine gönderildi.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, Atina Emniyeti'nden yapılan açıklamada, geçen günlerde parlamento binası önüne üzerinde "Yunanistan'ı Türkler yönetiyor" yazılı araç bırakan çiftçi, gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla akıl hastanesine gönderildi.
 
Olay, hafta başında Atina'nın Amalya Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, boş olduğu görülen araçta bir gaz tüpü ve bir kutu benzin buldu.
 
Emniyet, çiftçinin aracın üzerine "Türkler tarafından yönetiliyoruz; işte kanıt" sözünün yanında, 'tarihçi', 'halk mahkemesi' ve 'kaplıcalar' gibi çeşitli kelimeler yazdığını kaydetti.
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