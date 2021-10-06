Atina'da parlamento binası önüne "Yunanistan'ı Türkler yönetiyor" yazılı araç bırakan adam akıl hastanesine gönderildi

Sputnik'te yer alan habere göre, Atina Emniyeti'nden yapılan açıklamada, geçen günlerde parlamento binası önüne üzerinde "Yunanistan'ı Türkler yönetiyor" yazılı araç bırakan çiftçi, gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla akıl hastanesine gönderildi.

Olay, hafta başında Atina'nın Amalya Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, boş olduğu görülen araçta bir gaz tüpü ve bir kutu benzin buldu.