Atina'da gazeteci Giorgos Karaivaz yol ortasında öldürüldü

T24 Dış Haberler

Yunanistan'ın önde gelen polis muhabirlerinden Giorgos Karaivaz, başkent Atina'da öldürüldü. Polis, Karaivaz'ın ölümünün bir infazı andırdığını ifade etti.

Karaivaz, Start TV'de hazırladığı haberlerle Yunanistan'ın suç dünyasına ışık tutmaya çalışıyordu.

Yerel basına göre Karaivaz arabasıyla evine giderken bir motosikletin üzerinde iki kişi gazetecinin yanına geldi. Arkada oturan kişinin Karaivaz'a ateş açtığı belirtildi.

Polis olay yerinde 12 mermi kovanı bulunduğunu ve Karaivaz'ın en az 6 defa vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada saldırıda 9 mm'lik bir tabanca kullanıldığı ve yüksek ihtimalle bir susturucu takıldığı belirtildi.

Gazeteci, evinin yakınlarında aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

Yunanistan hükümet sözcülerinden Aristotelia Peloni, "Saldırı hepimizi şoke etti" dedi ve cinayetle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.