Atina'da Akropol manzarasını engelleyen 5 yıldızlı otelin en üst iki katı yıkılacak

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da mahkeme uzun süren bir yasal sürecin ardından bazı evlerin Akropol manzarasını kestiği gerekçesiyle 5 yıldızlı bir otelin en üst iki katının yıkılmasına karar verdi.

Terasının "nefes kesici" manzarası üzerinden bir reklam kampanyası yürüten otel, kapılarını yaklaşık bir yıl önce açtı. Ancak binanın inşasına başlanmasından bu yana çevrede yaşayanlar 10 katlı binanın şehrin kalbinde bulunan Akropol'ü görmelerini engellemesinden şikayetçiydi. Çevrede yaşayanlar olayı sonunda Yunanistan'ın konu ile ilgili en yüksek mahkemesine taşıdı.

Merkezi Arkeoloji Konseyi'nin otelin en üst iki katının yıkılması kararı almasının ardından Atina Belediye Başkanı, "Bu çok cesur bir karardı. Akropol bizim kalbimiz ve ruhumuzdur, kültürel mirasımızın merkezi bir parçasıdır. Herkesin onun keyfini çıkarabilmesi çok önemli" dedi.

Atina'da bir süredir kampanyacılar antik kentin çevresine uzun binalar inşa edilmesini protesto ediyor.