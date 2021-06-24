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Dünya

Atina'da 7 piskoposa asitle saldırıldıktan sonra bir papaz gözaltına alındı

24 Haziran 2021 08:10

T24 Dış Haberler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da aralarında 7 tane Ortodoks piskopos da bulunan 10 kişinin disiplin soruşturması geçiren bir papaz tarafından asitli saldırıya uğradığı belirtildi.

3 piskoposun çarşamba gecesi geç saatte meydana gelen saldırıların ardından hala hastanede olduğu belirtildi. Şüpheliyi gözaltına alan polis memurunun da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Saldırıyı "daha önce eşi benzeri görülmemiş ve trajik" diye nitelendiren Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kakilias, 3 din adamının durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Yerel basına göre saldırıya uğrayanların çoğunlukla elleri ve yüzlerinde olmak üzere vücutlarında yanıklar meydana geldi.

Yunan basınının aktardığına göre piskoposlar, bahsi geçen papazın üzerinde kokain bulunduğu için bir toplantı yapıyordu.

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