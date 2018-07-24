Atina çevresindeki orman yangını sürüyor; ölü sayısı en az 76

T24 Haber Merkezi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki büyük ormanda çıkan yangında ölü sayısının en az 76 olduğu belirtildi. Çıkan yangın sonucunda 156 kişinin yaralı olduğu bildirilirken Atina ve çevresinde OHAL ilan edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan'ın zor bir sınavdan geçtiğini belirterek 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıkladı.

Ölen ve yaralananların çoğunun Atina'nın kuzeydoğusundaki Mati adlı yazlık kasabada kalanlar olduğu belirtiliyor. Ölenlerin çoğu yangına evleri ya da araçlarının içindeyken yakalandı.

Yüzlerce itfaiyeci alevleri söndürmeye uğraşırken bölgede yaşayanlar yangının tehdit ettiği evlerini tahliye etti.

Mati bölgesinin Argiri Akti yerleşim yeri alevlere sarılınca 30 kişinin arabalarıyla denize inmeye çalıştıkları, ancak başaramadıkları ve arabalarını terk edip koşarak denize doğru yönlenirken hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Çocuklarına sarılmış, el ele bulunan 30 kişinin yanmış bedenleri denizden 15-20 metre mesafede bulundu.

"Haritadan kayboldu"

Rafina Belediye Başkanı Vangelis Burnus yaptığı açıklamada şimdiye kadar 50’den fazla ölü, aralarında 16 çocuğun da bulunduğu 11'i ağır 156 yaralı, binden fazla tamamen tahrip olmuş evin kaydedildiğini söyledi. Belediye Başkanı Burnus, "Mati bölgesinin tamamı, Kokkino Limanaki bölgesinin ise yarısı haritadan kayboldu" dedi.



Gece yarısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bölgede aynı anda 15 değişik yerde yangın çıktığını, şiddetli rüzgârın ise yangının kısa sürede kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu söyledi.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Çipras'a telefon: Yardıma hazırız

Hükümet Sözcüsü: Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, konuya ilişkin olarak yaptığı ikinci açıklamada, ölü sayısının 50'ye ulaştığını söyledi. Canakopoulos, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claudie Junker'in Başbakan Çipras'la görüştüğünü belirterek, gerekli araç ve kaynakların sağlanması konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

Canakopoulos, Başbakan Çipras'ın aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Boyko Borisov ve Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile de görüştüğünü kaydetti.

Atina-Korint yolu kapandı

Bölgedeki rüzgarın hızı saate 80 km'ye ulaşırken yetkililer ülkedeki tüm yangın müdahale uçakları ve helikopterlerini tatilcilerin kaçması için bölgeye konuşlandırdı.

Orduya ait insansız hava araçları da alandaki 600 itfaiyeciye yardım etmeye çalışıyor.

Rafina kasabasının belediye başkanı Evangelos Bournous " Şanssızdık. Rüzgar değişti ve bize o kadar hızla yaklaştı ki kıyı şeridi birkaç dakikada yerle bir oldu" dedi.

Bournos bölgedeki 100 evin yandığını sandıklarını belirtti. Bu rakam henüz itfaiye yetkililerince doğrulanmadı.

Yetkililer kent sakinlerine evlerini terk etme uyarısı yaparken, ülkenin en yoğun otobanlarından biri olan Atina-Korint yolu kapandı.

Atina ve çevresinde OHAL ilan edildi

Bosna Hersek'e yapacağı resmi geziyi, operasyonu koordine etmek için yarıda kesen Başbakan Aleksis Çipras itfaiyecilerinin işinin 'çok zor' olduğunu söyledi.

"Bu Yunanistan için zor bir gece" diyen Çipras " Yangını kontrol etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Atina ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi.

AB'den yardım bedeli

Yunanistan'ın yardım talebi sonrası Kıbrıs ve İspanya'nın yardım önerisi yaptığı öğrenildi. Bu ülkede 10 yılı aşkın süredir en ölümcül yangın sezonu oldu. 2007'de ülkenin güneyindeki orman yangınlarında 60'tan fazla kişi ölmüştü.

3 günlük ulusal yas ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yangında hayatını kaybeden vatandaşları için 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıkladı. Çipras açıklamasında, "Bu zamanda hiçbirimizin duygularını tarif edecek söz yok. Ülkemiz anlatılamayacak bir trajedi yaşıyor. Onlarca insan hayatını kaybetti. Ve bu, yakınlarını kaybeden aileler için, sorumluluk pozisyonunda bulunanlar için, herkes için dayanılmaz bir şey" dedi.

Çipras açıklamasına şöyle devam etti:

"Yasın bizi ayırmasına izin vermemeliyiz. Çünkü bu zaman birlik ve dayanışma zamanıdır. Yunanistan büyük bir sınavdan geçiyor. Hiç kimse unutulmayacak ve develetin yardımından mahrum kalmayacak. Son olarak dayanışmalarını ifade eden ve yardımlarını sunan tüm yabancı devletlerin liderlerine teşekkür ediyorum. Yunanistan zor bir zamandan geçiyor, onlara yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Kuvvet, birlik ve inançla dik duracağız."

Çavuşoğlu'nda Kocyas'a telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas'ı aradı. Çavuşoğlu, "Yardıma hazırız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın söndürme uçaklarımız İzmir'de hazırda bekliyor eğer talep gelirse 45 dakikada Atina'da olabiilir" dedi.

Erdoğan'dan Yunanistan'a baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında Yunanistan'daki yangında hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi. Erdoğan, "İhtiyaç halinde yardıma hazırız. Şahsım ve milletim adına Yunanistan halkına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ı aradı. Erdoğan görüşmede, ‘yardıma hazırız’ mesajı verdi.