Erdoğan'dan Çipras'a telefon: Yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da yaşanan yangın faciası sonrasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı aradı. Erdoğan görüşmede, "Yardıma hazırız" mesajı verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki büyük ormanda yangın çıktı. Yangında ölü sayısının en az 52 olduğu belirtildi. Çipras, yangın sonrası ülkesinde 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı arayarak yangın faciası sonrasında Türkiye'nin yardıma hazır olduğu mesajını verdi.