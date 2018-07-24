T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Çipras'a telefon: Yardıma hazırız

Ülkede 3 günlük yas ilan edildi

24 Temmuz 2018 18:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da yaşanan yangın faciası sonrasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı aradı. Erdoğan görüşmede, "Yardıma hazırız" mesajı verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki büyük ormanda yangın çıktı. Yangında ölü sayısının en az 52 olduğu belirtildi. Çipras, yangın sonrası ülkesinde 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı arayarak yangın faciası sonrasında Türkiye'nin yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

 

ETİKETLER

erdoğanyangınhaberaçıklamaçipras
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24