Atina 'casus diplomat' iddiasını reddetti

T24 -

Hava sahası ihlallerine de ret

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan Dışişleri kaynakları, İzmir Konsolosluğu'nda diplomat maskesiyle bir casus bulunduğu şeklindeki iddiaları da reddetti.Kathimeri'nin "diplomatik kaynaklar" olarak nitelediği Yunan yetkililer, İzmir'deki casusluk skandalına karışan herhangi bir Yunanlı diplomat bulunmadığı için herhangi bir kişinin Yunanistan'a dönmesinin de söz konusu olmadığını savundu.Yunan casusu oldukları iddiasıyla tutuklanan 3 Türk'ün bağlantı kurdukları iddia edilen Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu'nda görevli diplomatın kriz yarattığı haberleri yayınlanmıştı.Haberlere göre, Ankara, Atina'dan, İzmir Başkonsolosluğu'nda görevli casus diplomatını derhal geri çekmesini, aksi takdirde 'persona non grata' yani 'istenmeyen adam' ilan edileceğini bildirdi.Bunun üzerine Yunanistan diplomatını geri çektiği belirtilmişti.Öte yandan, Yunan Genelkurmay Başkanlığı da Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi bir kargo uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği yolundaki iddiaları reddetti.Yunan Genelkurmayı'ndan yapılan açıklamada, askeri personel taşıyan ve Rodos'tan havalanan uçağın Türk hava sahasına girmediği savunuldu.Türk Genelkurmayı, Yunan kargo uçağının önceki gün 12.30'de Türk hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, Eskişehir-Larissa kırmızı hattından Yunanistan'ı uyardığını açıklamıştı.