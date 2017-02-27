"Atina, Ankara'yla 2 yıllık bir askeri ve siyasi gerilime hazırlanıyor"

Yunanistan'da yayımlanan Katimerini gazetesi, Atina'nın Ankara'yla iki yıl sürebilecek bir askeri, siyasi ve ekonomik gerilime hazırlandığını yazdı.

Gazete "Hükümet, Ankara'nın son provokasyonlarını, Ege'deki iddialarını yeniden gündeme getirme planının bir parçası olarak görüyor" dedi.

Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Yunan ve yabancı uzmanlar, Türkiye'nin sert söylemini doğrudan 16 Nisan'daki referanduma bağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenleri etkilemek için milliyetçilik kartını oynuyor. Erdoğan için risk büyük. Zira, hayır oyu komşuyu daha derin bir krize sürükleyebilir."

"Bununla birlikte, provokasyonların sadece iç tüketime yönelik popülist bir çabadan ibaret olmadığına inanılıyor. Çünkü Ankara Yunanistan'ın egemenlik haklarını tartışmaya açarak Ege'deki gri bölgeleri yeniden gündeme getiriyor. "

"Yunanistan'ın darbe girişimime karıştığı iddia edilen sekiz subayı iade etmeme kararı ve bu hafta iki subayın daha iltica başvurusunda bulunması işleri iyice zorlaştırdı".

"Atina, böyle bir iklimde, Türkiye'deki referandumdan çok daha sonrasına; 2019'daki genel seçimlere kadar sürebilecek bir gerginliğe hazırlanıyor."

"ABD Dışişleri Bakanlığı, iki NATO üyesi arasındaki gerginliği yakından izliyor. Ancak Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu müsteşarlığa atama yapılıncaya kadar ABD'den sorunların diyalog yoluyla çözülmesi telkininden başka bir şey beklememek gerekiyor. Geçmişte, Richard Holbrooke ve Victoria Nuland gibi diplomatlar bu görevde bulunmuşlar ve başkentler arasında iletişim kurulmasını sağlamışlardı."