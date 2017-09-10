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Dünya

Atina açıklarında petrol taşıyan tanker battı

Io Chokona / Atina, 10 Eylül (DHA) – Sabah saat 02

10 Eylül 2017 14:17

Io Chokona / Atina, 10 Eylül (DHA) – Sabah saat 02.45’te Saronikos Körfezi\'nde, Atina açıklarında bulunan Atalanti kaya adasının güneybatısında, “Ayia Zoni II” adlı tanker, henüz bilinmeyen bir neden ile batmaya başladı. Atina-Makedonya Haber Ajansı\'na göre kurtulmak için denize atlamak zorunda kalan mürettebat, yakınlarda seyreden küçük bir kayık tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Tankeri karaya çekmek için Deniz Jandarmasına ait bir römorkör tekne gönderildi. Tankerin taşıdığı petrolün denize sızmaması için bölgeye uzman bir ekip gönderildi.

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