Atina: 8 Türk askerinin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var

Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan 8 Türk askerinin darbeci olduklarına dair ciddi bulguların olduğunu söyledi. Muzalas, 'FETÖ' firarisi Türk askerlerden Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini itiraz ettiklerini belirterek, "iltica komitesi olarak 500' yakın karar aldı, bundan evvel hiçbire karşı itiraz etmedik, son iltica talebine itiraz ettik" dedi.

Muzalas, Skai TV'ye verdiği mülakatta 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci ile ilgili yaptığı açıklamada çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Muzalas, "İltica komitesi bundan evvel bin 500'e yakın karar aldı. Hiçbirine karşı itiraz etmedik. Ama son iltica talebine ettik. Neden? Fark var. Çünkü 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var" dedi.



Yunan İltica Komitesi 30 Aralık tarihinde darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini kabul etmişti. Yunan hükümeti hem yürütmeyi durdurma, hem de kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstinaf Mahkemesi yürütmeyi durdurdu ve Özkaynakçı Pazartesi tekrar gözaltına alındı.

