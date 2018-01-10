T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atina: 8 Türk askerinin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var

"İltica talebine itiraz ettik"

10 Ocak 2018 17:16

Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan 8 Türk askerinin darbeci olduklarına dair ciddi bulguların olduğunu söyledi. Muzalas, 'FETÖ' firarisi Türk askerlerden Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini itiraz ettiklerini belirterek, "iltica komitesi olarak 500' yakın karar aldı, bundan evvel hiçbire karşı itiraz etmedik, son iltica talebine itiraz ettik" dedi. 

Muzalas, Skai TV'ye verdiği mülakatta 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci ile ilgili yaptığı açıklamada çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Muzalas, "İltica komitesi bundan evvel bin 500'e yakın karar aldı. Hiçbirine karşı itiraz etmedik. Ama son iltica talebine ettik. Neden? Fark var. Çünkü 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var" dedi.
 
Yunan İltica Komitesi 30 Aralık tarihinde darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini kabul etmişti. Yunan hükümeti hem yürütmeyi durdurma, hem de kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstinaf Mahkemesi yürütmeyi durdurdu ve Özkaynakçı Pazartesi tekrar gözaltına alındı.
 

ETİKETLER

FETÖfirariaskersüleyman özkaynakçıatinailticagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24