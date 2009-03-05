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Yaşam

Atın evcilleşme tarihinde düzeltme

İngiltere’de yapılan bir araştırma atın, 4 bin 500 yıl önce değil, 5 bin 500 yıl önce ehlileştirildiğini ortaya koydu.

05 Mart 2009 02:00

İngiltere’de yapılan bir araştırma atın, 4 bin 500 yıl önce değil, 5 bin 500 yıl önce ehlileştirildiğini ortaya koydu.

İngiltere'nin Exeter Üniversitesinden arkeolog Alan Outram'ın Science (Bilim) dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, Kazakistan'daki bulgular, at kemikleri, yular kalıntıları ve kırık toprak kımız kaplarının incelenmesi, insanın dostu atların 5 bin 500 yıl önce evcil duruma getirildiğini ortaya çıkardı.

Outram'ın arkeoloji ekibi, Ural Dağlarının doğusunda atın "Avrupa'dan tam 2 bin yıl önce kullanılmaya başladığını" belirledi.

Atın insan hizmetinde kullanımı, toplumsal-ekonomik yapıyı derinden değiştirdi. Özellikle son dört bin yılda at, savaşlarda çok yaygın kullanıldı.

Atın, insanlık tarihinde en başta ulaşım, tarım ve savaşta medeniyetin gelişiminde derinden işlevi oldu.

Bronz-demir çağında kullanılan atlara çok benzeyen ilk ehil atlar üzerindeki araştırma, "Dünyada atların ilk kullanıldığı ve çiftlik dahi kurulduğu" Kazak-Botai bölgesinde yürütüldü.

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