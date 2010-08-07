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Atın artık bu kadını siteden

Hande Yener'in komşuları yüksek sesle müzik dinleme tutkusu yüzünden ünlü şarkıcıyı imza toplayıp evinden atmayı planlıyor

07 Ağustos 2010 03:00

T24- Hande Yener, yüksek sesle müzik dinleme tutkusu yüzünden Göktürk'teki evinden olacak. Yener'in komşuları aralarında imza toplayıp, ünlü popçuyu siteden atmayı planlıyor

Yeni albümünün heyecanına kapılan Hande Yener evinden olacak. 'Bodrum', 'Sopa' gibi şarkılarla bu yazın öne çıkan isimlerinden biri olan Yener'in başı komşularıyla dertte.

Popçunun, sabahın ilk ışıklarına kadar yüksek sesle müzik dinlemesinden şikayetçi olan Göktürk Doğa Country Evleri sakinleri imza kampanyası başlattı. Yener'e daha önce pek çok kez uyarıda bulunan site sakinleri, çareyi popçunun siteden ayrılmasını istemekte buldu. Elektronik müzikten pop müziğe dönüş yapan Hande Yener müzik tutkusu nedeniyle evine dev bir müzik sistemi kurdurmuştu. Sabahın ilk ışıklarına dek arkadaşlarını evinde ağırlayan ve yüksek sesle müzik dinleyen ünlü popçunun, komşularının bu tavrı karşısında ne yapacağı ise merak konusu oldu.



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