Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, atın arkasına iple bağladıkları bidonlarla kayarak, kışın keyfini çıkardı.

Tokat, Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü, ilginç bir etkinliği imza attı. Kulüp, üyelerine ve meraklılara karlı zeminde atların arkasına bağlanan bidonlar ile kayak yapma imkanı sundu. Başta çocuklar, bidonlarla kayarak karın keyfini çıkardı. Tokat Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Salim Söyler, karın tadını çıkardıklarını ifade ederek, \"Malum 15 tatil, öğrenciler tatile girdi. Biz de bundan istifade ederek farklı bir tatil seçeneği oluşturduk. Atın arkasına bağladığımız bidonlarla karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an sadece atlı kızakla uğraşıyoruz. Atlı safariler yapıyoruz. Ama kar kalktıktan sonrada atlı okçuluk, okçuluk sporlarını devam ettiriyoruz\" dedi.

Sulusaray Devlet Hastanesi\'nde doktor olan Ramazan Karaaslan ise çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatilini farklı değerlendirmek istediklerini belirterek, \'\'Çocuklar tatile girmişken karne hediyesi olarak buraya geldik. Çocuklar çok eğleniyor. Bizim için de eğlenceli\" dedi.

Atın çektiği bidon üzerinde kayarak karın tadını çıkaran ortaokul öğrencisi Emre Özdemir ise, \"Okullar tatil oldu. Biz de atların arkasına bağlanan kızakla karın tadını çıkarıyoruz. Çok eğlenceli bir şey\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI