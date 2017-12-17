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Dünya

Atilla’nın ‘beraat kararı’ başvurusuna savcılıktan itiraz geldi

Nafiz Albayrak / New York, 17 Aralık, (DHA)- New York’ta, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları a

17 Aralık 2017 12:58

Nafiz Albayrak / New York, 17 Aralık, (DHA)- New York’ta, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları aracılığıyla yaptığı delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi başvurusuna savcılıktan itiraz geldi. İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın tutuklanarak sanık olarak yargılandığı dava, Zarrab’ın savcılık ile işbirliği yaparak işlediği suçları itiraf etmesiyle birlikte ‘tanık’ konumuna geçmesinin ardından, davanın ikinci tutuklu sanığı Hakan Atilla’nın ‘beraat’ başvurusuna savcılık itiraz etti. Zarrab ve Atilla hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a, Cumartesi akşamı yolladığı dilekçede, Atilla’nın avukatlarının, jüriye gitmeden yargıç tarafından aklanması isteğine karşı çıktı. Savcılık, Berman’a yolladığı dilekçede, ‘Hakan Atilla,  Reza Zarrab’ın Halkbank aracılığıyla ABD yaptırımlarını deldiğinin farkındaydı, bilerek yada görmezden gelerek yaptırımları delme suçuna ortak oldu’ dedi.

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