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Dünya

Atilla’nın avukatlarının erteleme talebine savcılıktan itiraz

Nafiz Albayrak / New York, 28 Kasım (DHA) - ABD’de süregelmekte olan Reza Zarrab davasında jüri seçiminin tamamlanmasının ve jürili yargılama sürecine karar verilmesinin ardından, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları, davanın a

28 Kasım 2017 12:45

Nafiz Albayrak / New York, 28 Kasım (DHA) - ABD’de süregelmekte olan Reza Zarrab davasında jüri seçiminin tamamlanmasının ve jürili yargılama sürecine karar verilmesinin ardından, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları, davanın asıldan görüşülmesinin iki hafta ertelenmesi talebinde bulundu.
\"Mahkemeye sunulan belgeler altında gömülü kaldıklarını\" savunan Atilla’nn avukatları, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a ilettikleri dilekçede dava başlangıcının iki hafta ertelenmesini istedi.
Yargıç Berman’ın \"acil olarak yanıtlanması gerek\" başlığıyla dava dosyasına eklediği belgeye savcılıktan itiraz geldi ve davanın ertelenmemesi gerektiğini belirtti.
Savcılık, avukatların isteğinin \"kurallara uygun olarak haksız zaman kazanma girişimi\" olduğunu’ savundu ve davanın ertelemesine itiraz etti.
Yargıç Berman’ın, yerel saatle 09:15’te başlaması öngörülen davada son kararı vermesi bekleniyor.
Yargıç Richard Berman dünkü duruşmada, \"Zarrab davasının tek sanığının, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olacağını\" söyledi. Davada görev yapacak jüri üyelerinin seçimi için yapılan duruşmaya Atilla, mahkum üniforması yerine takım elbise ile çıktı. Reza Zarrab duruşmaya katılmadı. Daha önce \"ABD Zarrab\'a karşı\" olan dava adı da \"ABD Atilla\'ya karşı\" olarak değiştirildi.
 

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