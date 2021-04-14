Atilla Yeşilada: Erdoğan'ın Covid-19 önlemleri konusunda uzmanları dinlememesinin en baskın nedeni bu yaz Kanal İstanbul için tören yapmak istemesi

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Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 önlemleri konusunda uzmanların verdiği tavsiyeleri dinlememesinin en baskın nedeninin bu yaz Kanal İstanbul için temel atma töreni yapmak istemesi olduğunu ifade etti.

PA Turkey için İngilizce bir yazı kaleme alan Yeşilada, bu proje için Erdoğan'ın hazinedeki tüm parayı harcaması gerekeceğini ifade etti.

"Erdoğan'ın tıp ilmi ve insan hayatına saygıyla alay edercesine 2 haftalığına kısmi karantina kararı aldığını" ifade eden Yeşilada, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde insanların yoğun bakım yatağı bulamadığına dikkat çekti.

Yeşilada, geçen sene alınan benzer önlemlerin hiç etkili olmadığını, bunun yerine iktidarın turizm sezonunu kurtarmak için vaka sayıları konusunda yalan söylemeye başladığını ifade etti; bu vesileyle özellikle Rus ve Alman turistlerin Türkiye'de enfekte olduğunu yazdı.

Yeşilada, bu sene Almanya ve Rusya'nın şimdiden turistlerin Türkiye'ye gelmesini önlemek için önlemler aldığına dikkat çekerek bunun Türkiye'yi ciddi anlamdan gelirden edeceği değerlendirmesinde bulundu.