Atilla Yeşilada: Döviz kuruna çok acil müdahale edilmezse 1990'lı yılların devalüasyon-enflasyon sarmalına gireriz

Yeşilada şu değerlendirmeyi yaptı:

''Sayın Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin detayları açıklandı. Sayın Karamollaoğlu diyor ki 'Bir başkanlık sistemi, yürümüyor değiştirelim. İki ciddi bir ekonomik sıkıntı var, lütfen buna müdahale edin' diyor. Sayın Erdoğan ikisine de inanmamış. Birincisine inanmamasını anlarım.

Ama Sayın Erdoğan gibi halkın içinden gelmiş bir liderin ekonomide bir sıkıntı olduğunu kabullenmemesi bana burada zihni bir engelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Neden buraya geldik? Faiz kararlarını Merkez Bankası karar vermiyor ki, sayın Erdoğan veriyor. Sayın Erdoğan bu şekilde uygulamalara devam ederse büyük bir şok ile karşı karşıya kalacağız. Bu şok dalgasının bütün finansal sistemi kötü bir şekilde derinden etkileyeceğini göremiyorsa o zaman iyimser olmanın bir anlamı yok.'