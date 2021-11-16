TL'de değer kaybı devam ediyor; dolar 10,25 seviyesini aştı

Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.
Dün yeni haftaya rekorla başlayan Dolar/TL bu sabah 10.08 liraya ulaşarak zirvesini yeniledi. Dolar, dün günü 10,06 seviyesinden kapatmıştı. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10,2531 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü. Dolar rekor tazelemesinin ardından ise 10,22 seviyesine geri çekildi.
Euro ise güne 11,48'den başlarken, gün içinde 11,66 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Euro söz konusu yükselişin ardından 11,62 seviyesine geri çekildi. Euro dün kapanışta 11,43 seviyesinden işlem görüyordu.
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