“Atilla ve Brunson takas edilemeyecek”

Ankara-Washington hattında yaptırımlara varan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Halkbank yöneticisi Hakan Atilla ile takas edilemeyeceği belirtildi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin sebeplerinden birisi olan tutuklu ABD vatandaşı Rahip Andrew Brunson olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Türk hükümetinin Brunson'u, New York'ta Reza Zarrab davasından hapis cezasına çarptırılan Halkbank yöneticisi Hakan Atilla ile “takas” edilebileceği söyleniyordu. Türk ve ABD’li yetkililer arasında bu konuda diplomatik görüşmeler yaptığı iddiası basına yansımıştı.

Ancak Hakan Atilla'nın yaptığı hukuki hamle ile “takas” konusu resmen rafa kalktığı bildirildi. Atilla'nın avukatları müvekkillerinin “haksız yere hüküm giydiği” gerekçesiyle Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. ABD yasalarına göre bir tutuklu Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu andan itibaren, kendisinin herhangi bir şekilde “takas” sistemine dahil edilmesi imkansız hale geliyor.