ATİLLA TAŞ'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU "FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI"NDA SONA GELİNDİ

Haber: Ümit TÜRK-İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin \"örgüt üyeliği\" ve \"darbeye teşebbüs\" suçlarından haklarında dava açılan 19\'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada son savunmalar alınıyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yapılan duruşmada 19 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Atilla Taş, Murat Aksoy\'un da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmayı başlatırken, ilk olarak sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmalarını, daha sonra avukatların beyanıyla duruşmaya devam edeceğini son aşamada ise sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi. Duruşma sanıkların son savunmalarıyla devam ediyor.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

Önceki celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 13 sanık hakkında istenen “darbeye teşebbüsö suçundan beraatlerine yönelik karar verilmesi talebinde bulundu. Savcı, aralarında Atilla Taş\'ın da bulunduğu 24 sanığın ise “terör örgütü üyeliğiö suçundan, 3 sanığın ise “örgüte yardım etmekö suçundan cezalandırılmasını talep etti.



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