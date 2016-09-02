Atilla Taş ve 7 gazeteciye tutuklama istemi

'FETÖ-PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında şarkıcı ve köşe yazarı Atilla Taş ile gazetecilerin de bulunduğu 12 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çuhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve gazetecilerin de bulunduğu 12 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

Bir gazetecinin neyle suçlanıyorsunuz sorusuna Atilla Taş "Tam olarak anlamadım ben... Anlarız herhalde..." diye yanıt verdi.

Savcılık ifadeleri alınan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çuhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Gazeteciler adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda 35 gazeteci ve akademisyen hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin, Ayhan Şimşek, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Mutlu Çölgeçen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



35 gazeteci ve akademisyen, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.