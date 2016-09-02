T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Atilla Taş ve 7 gazeteciye tutuklama istemi

Bir gazetecinin neyle suçlanıyorsunuz sorusuna Atilla Taş "Tam olarak anlamadım ben... Anlarız herhalde..." diye yanıt verdi

02 Eylül 2016 23:06

'FETÖ-PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında şarkıcı ve köşe yazarı Atilla Taş ile gazetecilerin de bulunduğu 12 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çuhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve gazetecilerin de bulunduğu 12 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

Bir gazetecinin neyle suçlanıyorsunuz sorusuna Atilla Taş "Tam olarak anlamadım ben... Anlarız herhalde..." diye yanıt verdi. 

Savcılık ifadeleri alınan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çuhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 


Gazeteciler adliyede

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda 35 gazeteci ve akademisyen hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin, Ayhan Şimşek, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Mutlu Çölgeçen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

35 gazeteci ve akademisyen, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ETİKETLER

atilla taşdarbe girişimitutuklama istemihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24