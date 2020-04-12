Atilla Taş'tan Covid-19 açıklaması: Büyük olasılıkla hastayım, şimdilik hafif geçiriyorum

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından 'büyük olasılıkla hasta olduğunu', şimdilik hastaneye gitmeyeceğini ve evde karantinada olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Taş, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmış olabileceğini belirterek "Panik yok ama büyük olasılıkla hastayım. Neşem yerinde, siz yanımda, süperiz!" dedi.

Taş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Panik yok ama b. Boğaz ağrısı, ateş ve öksürük., şimdilik hafif geçiyor. Hastaneye gitmeyeceğim. Evde karantinadayım. Çok ciddileşir nefes neyin alamazsam o vakit giderim. Neşem yerinde, siz yanımda, süperiz!'"