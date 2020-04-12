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Atilla Taş'tan Covid-19 açıklaması: Büyük olasılıkla hastayım, şimdilik hafif geçiriyorum

"Hastaneye gitmeyeceğim, evde karantinadayım"

12 Nisan 2020 11:00

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından 'büyük olasılıkla hasta olduğunu', şimdilik hastaneye gitmeyeceğini ve evde karantinada olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Taş, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmış olabileceğini belirterek "Panik yok ama büyük olasılıkla hastayım. Neşem yerinde, siz yanımda, süperiz!" dedi.

Taş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Panik yok ama b. Boğaz ağrısı, ateş ve öksürük., şimdilik hafif geçiyor. Hastaneye gitmeyeceğim. Evde karantinadayım. Çok ciddileşir nefes neyin alamazsam o vakit giderim. Neşem yerinde, siz yanımda, süperiz!'"

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