Atilla Taş: Sinan, çok tatlı çıkmışsın, bıyık lens mi?

Sinan Akçıl’ın yeni projesi için çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Atilla Taş, bir karede Akçıl için “Ulan yanarım yanarım, şöyle yakışıklı olamayacağım hiçbir zaman, kıskançlıktan ölebilirim şu an!” ifadelerini kullandı ve bir sonraki karede de Sinan Akçıl’ın bıyıklarına göndermede bulunarak ve “Bıyık lens mi?” diye sordu.

Behzat Uygur da Taş’ın geçmişten bir fotoğrafını paylaştı ve “Bu ne peki kardeşim?” diye sordu.