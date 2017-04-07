Atilla Taş, Murat Aksoy ve 9 gazetecinin gözaltı süreleri uzatıldı

"FETÖ" soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da bulunduğu 11 gazeteci hakkında verilen 7 günlük gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

Kararı Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter hesabından duyurdu.

Gözaltı kararı uzatılan gazeteciler, "FETÖ" soruşturmasında tutuklandıktan sonra 1 Nisan’da çıktıkları ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Ancak gazeteciler, haklarında açılan başka bir soruşturma nedeniyle aynı gün tekrar gözaltına alınmış ve haklarında 7 gün gözaltı kararı verilmişti.