Atilla Taş: Cumhurbaşkanı olmak isterim ama diplomam yok!

Erken seçimlerin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından kimlerin Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağı da yakından takip edilmeye başlandı. Sosyal medya fenomeni iki müzisyen Atilla Taş ve Haluk Levent de bu konuyu ti'ye alan isimlerden oldu.

Atilla Taş “Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bana da hergün soruyorlar, aday olacak mısın? diye! Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru C. Başkanlığına aday olmak isterdim ama olamam. Çünkü üniversite diplomam yok!” diye yazdı.

Twitter’dan paylaşım yapan Haluk Levent ise “ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI; Artık halkı düşünerek halkla birlikte hareket etme vakti geldi... Artık halkımızın isteklerini elimin tersi ile itemem! Artık bu ülkede elimizi taşın altına koyma vakti gelmiştir! Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı için aday değilim öptüm” ifadelerini paylaştı.