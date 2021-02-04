Atilla Szalai: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyanın her yerinde bilinir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai başka takımlardan da teklif aldığını ancak Fenerbahçe'de olduğu için mutluluğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutluluğunu dile getiren Macar stoper, ''Herkese teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılandım. Çok mutluyum. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Bu inanılmaz kulüp için elimden geleni yapmak istiyorum'' dedi.

''Her zaman çok çalışmanın önemine inandım''

''Üçlü ve dörtlü savunma farklı sistemler. Ancak temel şeyler aynıdır. Üçlü ve ikili savunmalarda bazı pozisyon ve hareket farklılıkları oluyor fakat çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hem takım olarak başarılı gittiğimiz için hem de bunun parçası olduğum için mutluyum. Ben her zaman kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Her zaman bu mentaliteye sahip oldum. Buna yetenek diyemem, bunu çok çalışmayla açıklayabilirim. Son haftalardaki başarımızı da bu şekilde açıklayabilirim''

"Teklif aldığım başka takımlar oldu"

''Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünyanın en büyük derbilerinden biri. Biz futbolcular olarak derbiyi dört gözle bekliyoruz. Bu derbi dünyanın her yerinde bilinir. Oyuncular için büyük anlamı var. Bu maçta başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki teklif aldığım başka takımlar oldu ancak bunlar geçmişte kaldı. Şu anda Fenerbahçe'deyim ve burada olduğum için mutluyum.''

"Gelecek için spesifik bir şey söylemek istemiyorum''

''Fenerbahçe'nin teklifini duyduğumda çok mutlu oldum. Böyle büyük bir kulübün ilgisini çekmek doğru yolda olduğunuzun göstergesi. Gelecek için spesifik bir şey söylemek istemiyorum ama burası çok büyük ve harika taraftarları olan başarılı bir kulüp. Burada başarılı olmak için sabırsızlanıyorum. Son maçta Hatayspor bize çok fazla problem yarattı. Altay'ın harika kurtarışları vardı. Gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bunun için çalışıyoruz''

''Lideriz ve böyle bitirmek istiyoruz''

''Taraftarlar benim üç maçtaki oyunumu beğendi. Ben de bunu sürdürmek istiyorum. Takımdaki herkes derbinin önemini biliyor. Bu kulüp için bu derbinin anlamını biliyoruz. Şu anda lideriz ve böyle bitirmek istiyoruz. Bunu korumak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye'ye daha önce milli takımla gelmiştim. Attila isminin yaygın olduğunu o zaman öğrenmiştim. Eğlenceli bir durum. Bunlar pozitif şeyler''

''Hayalim üç büyük ligde oynamak''

''Her futbolcu dünyanın en büyük üç liginde oynamak ister. Benim de böyle hayallerim var. Hem geçmişten hem de günümüzden çok fazla stoperin görüntülerini izliyorum. Bana göre Van Dijk sakatlanmadan önce en iyisiydi, hala da öyle. Onu izlemeyi seviyorum''

''Milli takımda neler yapabileceğimizi göstermek istiyorum''

''Macaristan Milli Takımı için unutulmaz bir yıldı. Uluslar Ligi'nde yükseldik ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Zorlu bir gruptayız. Belki de en iyi takımların grubundayız. Bizim hedefimiz neler yapabileceğimizi göstermek ve bunun için de sabırsızlanıyorum''