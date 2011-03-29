-ATİLLA SERTEL CHP'DEN ADAY ADAYI İZMİR (A.A) - 29.03.2011 - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Atilla Sertel, CHP İzmir 2. bölgeden milletvekili aday adayı oldu. Sertel, yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu İGC'nin Karataş'taki basın lokalinde, aday adaylığı ve görev konumuyla ilgili aldığı kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sertel, 1991 ve 1999 yıllarında da CHP'den milletvekili adaylığı için siyaset sahnesine çıktığını hatırlatarak, ''İki kez milletvekili adayı olduğumu bilmeyen yoktur. Ben hayatımda hiçbir işi yarım bırakmadım. Bu dönem, enerjim, birikimim, Türkiye'ye koyacağım katkı doruk noktasında'' diye konuştu. Sertel, İzmir'den iki gazetecinin daha CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu ifade ederek, başvuru yapan gazeteci sayının artması temennisinde bulundu. Türkiye'nin demokratikleşmesinden yana olacağını, her kesimin sesi olmaya çalışacağını ve bu yolda mücadele edeceğini aktaran Sertel, ''Gazetecinin asla tutuklanmayacağı, özgür olacağı bir ülke için mücadele edeceğiz'' dedi. Sertel, milletvekili adaylığının kesinleşmesi halinde İGC'deki görevinden ayrılacağını bildirdi.