Atilla Saral Etiler'de bıçaklandı



T24 - Eski manken dizilerin aranan oyuncularından Atilla Saral bugün yol verme kavgası sonucu hastanelik oldu.





Ünlü manken ve oyuncu Atilla Saral trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklı saldırıya uğradı. Sadettin Tantan'ın eski şöförü olduğu öğrenilen Ata Oğuz da kavgada elinden yaralandı. Avuç içi damarı kesilen Oğuz ameliyata alındı.







Yol vermer yüzünden kavga çıktı



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, olay Beşiktaş Etiler Tepecik Yolu üzerinde meydana geldi. Oyuncu Atilla Saral öğlen saatlerinde evinden çıktı. Özel otomobiliyle Etiler Akmerkez'e doğru giderken aynı istikamete giden Ata Oğuz'un aracı ile karşılaştı. Bu esnada yol verme nedeniyle Oğuz ile Saral küfürleşmenin ardından kavga etmeye başladı.







Bıçak çekti



Ata Oğuz Saral'a bıçak çekti. Saral'ın üstüne yürüyen Oğuz, Saral'ı her iki bacağı ile sırtından bıçakladı. Kavga esnasında Oğuz da elinden yaralandı. Oğuz' un avuç içi damarı kesildi. Hastaneye kaldırılan Oğuz ameliyata alındı.





Saral ayakta tedavi edildi





Atilla Saral İstinye Devlet Hastanesinde ayakta tedavisi yapıldıktan sonra Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Saral karakola girişinde basın mensuplarının soruları üzerine olayı anlattı. Saral " Ben ona bu taraftan geçmesini söyledim. Küfür etti bana neden küfür ediyorsun dedim bir daha küfür etti. Ardından aramızda tartışma çıktı. Sonra arabadan inince de çıkardı bıçağını işte. Her iki bacağımdan bir de sırtımdan bıçakladı. Ne iş yaptığını, kim olduğunu bilmiyorum öğreneceğim şimdi. Sağlık durumum iyi, kötü olan bıçaklama, bıçaklanma. İstanbul her yerde millet gergin, herkes sıkıntılı. Şikayetçi olacağım" dedi.







