Attila Özdemiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

73 yaşında hayata veda eden Attila Özdemiroğlu, Levent Afet Yolal Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Yağmur Özdemiroğlu, babasının ölüm nedeninin bel kemiğini kırması olduğunu söyledi. Özdemiroğlu, "Düştü bel kemiğini kırdı. Ve ameliyata almak zorunda kaldılar öyle yaşayamazdı. Felç olacağını söylediler. Tamamen her şeyin. O da öyle yaşamak istemezdi. Risk alındı ameliyata alındı. 4 saat sürdü. Narkoz ağır geldi ben de oradaydım. Ayılamadı bir anda ağırlaştı ve sabahta kaybettik." dedi. Attila Özdemiroğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu, alkışlar eşliğinde karanfiller atılarak cenaze aracına konuldu. Ünlü müzisyenin naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze töreninden saatler önce camiye gelen Attila Özdemiroğlu'nun eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Attila Özdemiroğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimlerin arasında Halit Kıvanç, Müjdat Gezen, Kerem Görsev, Bilgen Bengü, Suat Suna, Özdemir Erdoğan, Teoman, İpek Açar, Mehtap Ar ve Nil Burak da var.

"Bel kemiği kırıldı, ameliyata alındı, narkoz ağır geldi"

Son yolculuğuna uğurlanan Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu babasının ölüm nedeninin bel kemiğini kırması olduğunu söyledi. Özdemiroğlu: "Düştü bel kemiğini kırdı. Ve ameliyata almak zorunda kaldılar öyle yaşayamazdı. Felç olacağını söylediler. Tamamen herşeyin. O da öyle yaşamak istemezdi. Risk alındı amliyata alındı. 4 saat sürdü. Narkoz ağır geldi ben de oradaydım. Ayılamadı bir anda ağırlaştı ve sabahta kaybettik."

dedi.

Yaprak Özdemiroğlu, babasını ise şöyle anlattı:

"Onun daha bir çok insanın bilmediği tarafları vardı. Çalamadığı enstrüman yoktu. Besteleri çok önemliydi. Ülkedeki bir çok sanatçıyı o çıkardı. 70'li ve 80'li yıllarda. İlk özel radyoları o kurdu. Türkiye'deki bütün müzisyenlerin telif haklarını ilk önce o getirdi ülkeye. Son anına kadar telif hakları için uğraştı. Müzisyenlerin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalıştı. Pilottu, uçmayı çok severdi. Ameliyattan sonra uçuşla ilgili çok şey sayıkladı. Özgürlükçüydü. Özgürlüğe inanırdı. Çok pozitif bir insandı. Hepimizi rahatlattı aslında. Hep iyimser oldu, hep yüzü güldü. hiçbir zaman, hiçbir anda moralini düşürmedi. Herhangi bir rahatsızlığı ona söylendiği anda bile 'benim işim var' derdi. İnanın ki o hasta yakınları için çok rahatlatıcı bir şey oluyor."

Ne dediler?

Mehtap Ar: Aysel ile aralarında muhteşem bir uyum vardı. Şarkıların haricinde çok güzel film müzikleri yaptılar. Oğlumun üzerinde çok büyük emeği var. Oğlum çok perişan oldu. Biz biraz daha güçlü olmaya çalışıyoruz. Çok özel bir müzik adamı, çok özel bir insan. Her zaman kalbimizin bir köşesinde yaşayacak.

Nil Burak: Ben Londra'dan gelmiştim. Sahneye ilk adım attığım anda arkamda Attila Özdemiroğlu vardı. Bana hep 'ilk göz ağrımsın' derdi. Çok iyi bir müzisyendi. Çok iyi bir adamdı. Efendiydi. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı. Onun gibisi çok az gelir.

Sezen, Nilüfer, Esmeray, Yeliz, Tanju Okan, Cici Kızlar... O kadar çok isim var ki! Maalesef onu son 3-4 aydır görmüyordum. Hep takip ediyordum, müşterek arkadaşlarımız da vardı. İyileşmişti, kilo almıştı.

Kerem Görsev: İki ay önce evindeydim. bizim idolümüz olan büyük sanatçılardandı. Biz onu imrenerek seyrederdik. . Onun en büyük hayali Hollywood'a gidip film müziği yapmaktı biliyor musunuz? O kadar mütevazı bir insandı ki, 'ben onu yaptım, bunu yaptım' asla demezdi.

Özdemir Erdoğan: Multi enstrümantalist bir adam. Teknik alanda da mucizevi bir adamdı. 70'li yıllarda oluşturulan müziğin yarısından fazladır Şat Yapım. BugünMESAM'a yapmış oldukları hizmet, 3-5 kuruş telif hakkı alan isimler için çok büyük bir adımdır. Bu her şeyin üzerindedir bana sorarsanız. Attila ile Fahriye Abla'yı yaptık beraber. Bana okuttu, üç büyük gitaristi bir araya topladı. Erkan Oğur perdesiz gitar çaldı. Erdem Sökmen 12 telli gitar çaldı ve bende akustik ritim gitar çaldım. En son 10-15 gün önce MESAM'ın kongresinde beraber olduk. Beni görünce ayağa kalktı. 'Sen geçimsiz bir adamsın ama çok iyi bir müzisyen olduğun için sana saygım var' dedi.

Teoman: Zaten ne kadar iyi bir insan olduğunu herkes biliyor. '70'li 80'li yıllarda o kadar güzel şarkılar var ki, hepsinde de Attila Özdemiroğlu imzası var' demişti Göksel. Ne kadar doğru dedim kendi kendime. Nilüfer'in albümünde onunla çalışma fırsatım oldu. Çok güzel bir anı benim için. O dönemin tüm isimleri harika şarkılar yaptılar, biz onlar kadar şanslı olamadık.

Bilgen Bengü: Çok güzel eserler armağan etti müzik dünyasına. O sadece müziğiyle değil, duruşuyla da insanların kalbini kazanmış bir isim. Kendisi hiç şarkı söylemedi ama aranjörlüğü ile ön plandaydı. Hep çok bilindi ve hep çok sevildi. Bugün onlarca insanın burada onu son yolculuğuna uğurlama sebebidir bu.

İpek Açar: Tüm Türkiye'nin başı sağolsun. Ben onu hep gülen yüzü ile hatırlayacağım.Kayahan'ın da çok sevdiği ve saygı duyduğu bir müzik adamıydı. Kemanı ile bana eşlik ederken şarkı söyleme şansını yakalamış insanlardanım. Başımız sağolsun.

Suat Suna: Çok kısa aralıklarla Türkiye'deki iki efsaneyi kaybettik. Kayahan Abi ile baba-oğul gibiydim. Hala alışamadım. MESAM'da çok kez yan yana oturduk Attila Abi ile. İkimizde kemancı olduğumuz için birlikte program yapmayı düşündük. Kısmet olmadı. Başımız sağolsun...