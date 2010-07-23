-ATİLLA KART'A ENGENEKON REDDİ TBMM (A.A) - 23.07.2010 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle ''Ergenekon soruşturması'' savcıları hakkında soruşturma yapılması isteğinin işleme konulmamasına ilişkin Adalet Bakanlığı kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedildiğini bildirdi. Kart, düzenlediği basın toplantısında, soruşturmanın içeriğine ilişkin birçok bilginin basında yer alması üzerine soruşturmayı yapan Zekeriya Öz ve diğer savcıların ''soruşturmanın gizliliğini'' ihlal ettikleri gerekçesiyle Adalet Bakanlığına başvurduğunu anımsattı. Kart, Adalet Bakanlığının ''gizliliğin ihlal edildiğini'' kabul ettiğini, ancak ''savcıların gizlilik ihlalinde bulunduklarına dair bir bilgiye ulaşılamadığı gerekçesiyle istemi işleme koymadığını anımsattı. Bakanlık işleminin kaldırılması için Ankara 4. İdare Mahkemesine dava açtığını da hatırlatan Kart, Mahkemenin talebi reddettiğini bildirdi. Kararın oy çokluğuyla alındığını bildiren Kart, başkanın muhalefet ettiği ve 2 üyenin oyuyla alınan kararın gerekçesinde, ''soruşturmayla ilgili birçok bilginin basın yayın organlarında yer aldığı sabit ise de bu bilgilerin adı geçen cumhuriyet savcıları tarafından basın yayın organlarına verildiğine dair delil olmadığının'' ifade edildiğini kaydetti. Gerekçenin Adalet Bakanlığı gerekçesiyle aynı olduğunu belirten Kart, şu görüşleri dile getirdi: ''Bunun anlamı şudur: Adalet Bakanlığı Silivri soruşturması ile ilgili olarak gerçeklerin tartışılmasından korkmaktadır. Gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için görev ve yetkisini kötüye kullanmaktadır. Yargı üzerinde kurumsal olarak, idari olarak vesayet oluşturmuştur. Demokrasi üzerindeki vesayet söylemini dillerinden düşürmeyenler aslında gerçek amaçlarını bu soruşturma sürecinde de bir kez daha göstermişlerdir. Savcılar üzerinde soruşturmalar noktasında kurumsal baskı yaratanların, bakanlık vesayetini kullananların demokrasi söyleminde samimi olmalarını, inandırıcı olmalarını, tutarlı olmalarını bekleyemezsiniz.'' Kararı Danıştayda temyiz edeceğini bildiren Kart, tayin ve terfilerde gözönünde bulundurulması için kararı HSYK ve ilgili mercilere ulaştıracağını da söyledi. Kart, ''Bu karar içeriğinin ilgili merciler tarafından yorumlanması, gözönüne alınması gerektiği düşüncesindeyiz'' dedi.