Atilla Kart: Devlet herkesin anadilini öğrenmesinin yolunu açmalı

Hülya Karabağlı/ ANKARA



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, "İlkokul ikideydim. Tek kelime Türkçe bilmiyorum. İsmet öğretmen, sınıf arkadaşım Bahar’ı görevlendirdi. Bahar kim? Benim için bir ütopya. Benim şansım Bahar. Herkesin bir Bahar’ı olmayacağına göre; devlet herkesin anadilini öğrenmesinin yolunu açmalı."

Anayasa Uzlaşma Komisyonu anadil konusunda anlaşmanın bir yolunu arıyor. 'Eğitim ve Öğrenim Hakkı Hürriyeti (Özgürlüğü)' madde başlığında da sorun çıktı. Toplantı, kaldığı yerden bugün devam edecek. Son toplantıya damgasını Kürt nüfusu ve CHP’li Atilla Kart’a ilkokulda Türkçe’yi öğreten ‘Bahar’ vurdu.

'TÜİK’in Kürt nüfusu ile ilgili sayımı gerçeği yansıtmıyor'

CHP Milletvekili Atilla Kart, TÜİK'in Kürt nüfusu rakamları konusunda BDP’ye destek verdi. kART, "Cumhuriyet tarihi boyunca, Kürt nüfusu ve anadille ilgili TÜİK bilgileri gerçeği yansıtmamıştır. Türkiye’de baskı ve iklim sebebiyle insanlar anadillerini ifade edememişlerdir. Aile büyüklerimiz kendimizi ifade etmememiz konusunda tembihlerdi" dedi.

'İlkokul da tek kelime Türkçe bilmiyordum'

Atilla Kart, Kürtlerle ilgili durumu anlatırken, hayatının gerçek bir kesitinden örnek vererek şunları söyledi: "Daha öteye gitmeyelim. Ben kendimden örnek vereyim. 1960 yılında ilkokulu köyde okudum. Daha sonra, ailece Konya’nın Cihanbeyli Merkezi’ne göç ettik. İkinci sınıftayım. Tek kelime Türkçe bilmiyorum. Tam anlamıyla bir şoktayım.

‘İsmet öğretmen; Bahar’ı görevlendirdi’

Neyseki ; öğretmenim, İsmet Hanım, sınıf arkadaşım Bahar’ı Türkçe öğretmesi konusunda görevlendirdi. Bahar, ulaşılmaz biri. Bir ütopya. Bir iki yıl boyunca intibak etmemi sağladı" dedi.

'Benim şansım Bahar’dı’

Türkçe bilmeyen çocukların nasıl bir ruh hali içinde olduklarını anladığını söyleyen Kart, "Herkesin bir Bahar’ı olmayacağına, herkesin bir İsmet öğretmeni olmayacağına göre; herkesin bir Bahar şansı olmayacağına göre" dedi.